Не видели, как ребенок умирал в муках. Прокуратура подозревает директора районной соцслужбы в служебной халатности

Жуткая трагедия произошла в сентябре прошлого года. Тогда трехлетнего малыша доставили в больницу скорой и неотложной помощи в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, а во время обследования увидели многочисленные переломы, которые уже начали сростаться. Организм ребенка был настолько истощен, что его вес оказался в два раза с половиной меньше нормы. В течение суток малыш находился в реанимации, но несмотря на усилия медиков, умер, так и не выйдя из комы.

Оксана Судакова, детский нейрохирург ( сентябрь 2017)

Он был в тяжелом состоянии с нарушенным сознанием, да, он был очень истощен, вес его не соответствовал возрасту, скажем так. Ну, это не короткая ситуация, этот ребенок страдал достаточно долгое время, сколько я не могу сказать, но это не неделя, не две, не три, ребенок хронически недополучал то, что должен был получать.

Как выяснилось в ходе следствия, сообщили вскоре в прокуратуре, малыша, который умер в больнице и его старшего братика систематически бил отец. И делал он это в присутствии матери. Обвинительный акт относительно родителей погибшего мальчика в данный момент находится на рассмотрении суда. Матери инкриминируют злостной невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяджелым последствиям и нанесение телесных повреждений, которые спровоцировали гибель. Её сожителю - пытки, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти. Женщина находится под домашним арестом, мужчина - под стражей. Однако еще на стадии досудебного расследования и у представителей Департамента соцзащиты, и у прокуратуры возникали вопросы по поводу социальных работников, которые должны были наблюдать за семьей. Тем более, что сигналы о применении силы к детям уже поступали ранее. Но об ужасном состоянии здоровья детей соцработники не сообщили, рассказали тогда в мэрии, поэтому была начата служебная проверка. Свои выводы обещали сделать и в прокуратуре.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения (сентябрь 2017)

Если в заявлении было написано, что детей избивают, нужно было посмотреть - на теле есть какие-то ссадины, раны, последствия избиений. Если говорят, что дети голодают, нужно было вообще поднять ребенка, попробовать его на вес, заглянуть в холодильник, посмотреть, есть ли там продукты, вызвать незамедлительно участкового врача-педиатра, чтобы он оценил состояние этих детей. Служба недоработала.

После проведения досудебного расследования установили, что проверку директор районного Центра сосиальных служб семьи, детей и молодежи организовала только "на бумаге". По данным следствия, фактические помещения проблемной семьи специалисты не посещали и документы по поводу проверки составили формально - со слов матери, которая информацию о насилии в семье отрицала. Поэтому в прокуратуре утвердили сообщение о подозрении директору центра по статье "Служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям". Согласно выводам экспертом смерть ребенка наступила из-за голода и ситематических избиений, которые продолжались больше года.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской обл.:

Експерти чітко в своїх висновках зазначають, що зламані ребра, зламана нога, інші тілесні ушкодження були нанесені наприкінці серпня. Тобто якби 7 чи 9 вересня працівники центру зайшли та побачили цю дитину, вони не могли не побачити, що дитина лежить з переламаною ногою і що їй необхідна медична допомога.

Согласно санкции статьи 48-летней чиновнице районного Центра соцслужби по делам семьи, детей и молодежи грозит до 5 лет лишения свободы.