Не вызвали врача: в поселке под Харьковом умер заболевший маленький ребенок

21 февраля 2020 г. 15:10
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В поселке Пересечное Дергачевского района 17 февраля скоропостижно скончался ребенок, которому было около 3 лет, - 2017 года рождения.

Об этом пишут в соцсетях местные жители.

По имеющейся у них информации, в течение нескольких дней малыш сильно температурил, однако родители за медицинской помощью не обращались, пока ребенок не потерял сознание и не скончался.

После случившегося по адресу на место выезжала СОГ Дергачевского ОП.

«По непотвержденным данным, причиной смерти ребенка мог быть грипп либо пневмония, - пишут соцсети.

В полиции данную информацию подтвердили.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ребенок заболел, а родители не стали вызывать врачей.

«Сейчас еще продолжаются экспертизы о причинах смерти ребенка, полиция тщательно разбирается в ситуации, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть», - добавили в пресс-службе полиции.

 

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