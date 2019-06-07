«Неимоверный смрад разлагающихся животных», - в Харьковской области в реку выбросили 150 мешков с мертвыми курами

Значит, это то место где были обнаружены вот эти вот мертвые куры, несколько сотен мешков, общим весом, ну явно более тонны. Предположительно, что четыре машины было сюда выгружено прямо в реку.

Роман Роменский показывает место, откуда недавно специалисты в защитных костюмах и при помощи техники вытащили из реки более 150 мешков с мертвыми курами. Ужасную находку обнаружила компания подростков, которая приехала к реке Хотомелька в Волчанском районе чтобы сделать несколько фото на природе. Их насторожил едкий запах из-под мостика. Ведь именно там с обеих сторон прямо в воде лежала куча мешков с мертвыми курами.

Роман Роменский, местный житель

Это неимоверный смрад разлагающихся животных. Огромное количество мешков с разлагающимися животными. То есть мешки, как закрытие, так и открытые. Животные, всё это течет по течению вниз в реку в Северский Донец.

Геннадий Мищенко, местный житель

Отвратительная ситуация, какое моё отношение, садить за это надо.

Дети сразу же сообщили об ужасной находке взрослых, а те в свою очередь местные власти. Депутат Старосалтовского поселкового совета Андрей Лебеденко говорит, прежде всего, была вызвана полиция, и все необходимые службы для того, чтобы убрать мертвых птиц и обеззаразить место.

Андрей Лебеденко, депутат Старосалтовского поселкового совета

Було задіяно чотири одиниці техніки, активну участь приймав комунальне підприємство «Салтівводоканал» - це наше місцеве підприємство. Досить оперативно, були вилученні ці мішки із води і утилізовані за всіма правилами. Зараз, я щойно був на місці пригоди, там проведено якісну дезінфекцію і будемо сподіватися, що ніяких наслідків ця пригода не заподіє.

В тот же день была созвана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, в ходе заседания которой было решено собрать тушки и сжечь. Так как трупы начали разлагаться, рассказывает начальник Волчанского районного управления Госпродпотребслужбы Валерий Богородицкий, выявить возбудителя теперь можно взяв пробу воды.

Валерий Богородицкий, нач. Волчанского райуправления Госпродпотребслужбы

Закон Украины «Про ветеринарную медицину» при обнаружении падших животных, они утилизируются. Один из методов, это спаливание, то, что сейчас и происходит.

Вся техника, которая была в контакте с птицами, была продезинфицирована специальным раствором. А яму, в которой жгли кур, сначала обработали хлорной известью, а затем засыпали землей. В полиции сообщили, что тушки направлены на экспертизу для выявления причин гибели птиц. На данный момент ведется расследование по статье о загрязнении или порчи земель, согласно которой виновным грозит штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.