Неисправность печного отопления привела к пожару

05 ноября 2019 г. 10:45
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5 ноября в 2:13 на номер спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Харьковская область, Валковский район, село Огульцы, ул. Партолых, 101. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. 

К месту вызова немедленно отправились спасатели 59-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена вся крыша дома и чердак на площади около 60 кв.м.

Возгорание обнаружили хозяева дома, которые услышали треск на чердаке. А когда выбежали во двор, увидели зарево на крыше.

Усилиями пожарных возгорание удалось локализовать в 03:25. А в 4:34 пожар был ликвидирован полностью. Благодаря спасателям внутренние помещения дома от огня не пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

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