Неизвестная, представляясь врачом-офтальмологом, обманывает пожилых людей

Неизвестная женщина обманывает пожилых харьковчан, представляясь врачом-офтальмологом больницы имени Гиршмана, и предлагает купить очки, лекарства по завышенной цене и свою помощь в постановке на льготную очередь на операцию по лечению катаракты.

Уже несколько пожилых людей были обмануты неизвестной женщиной, которая под видом врача Городской клинической больницы № 14 им. профессора Л. Л. Гиршмана, предлагала им свои услуги.

«Наши врачи на дому осмотры не проводят. Мы хотим предупредить всех харьковчан - если кто-то представляется врачом больницы имени Гиршмана, то это неправда. Возможно, мы точно не знаем, эти люди владеют базой данных каких-то поликлиник, может, нашей, и знают, что есть люди, которые нуждаются в лечении глазных заболеваний. К молодым людям они не заходят», - сообщил главный врач больницы имени Гиршмана Михаил Ковтун.

Юлия Леонидовна действительно работает в больнице. Фамилия врача-офтальмолога поликлинического отделения высшей категории – Мунгиева.

Юлия Мунгиева отметила, что пациентов у нее много, больные хорошо с ней знакомы, и, может быть, за счет этого ее именем и воспользовались.

«Ситуация не очень приятная - за столько лет услышать свое имя в таком свете. К заведующей отделением обратилась больная с жалобой, что к ней на дом пришел представитель больницы, назвался моим именем. Алла Евгеньевна представила пациентке сотрудников поликлиники, в том числе и меня, но она ту женщину среди нас не узнала. И ситуация вроде бы разъяснилась, но эти эпизоды повторяются регулярно. Это настораживает. Жалко больных, которые очень доверчивые. Пациенты у нас люди пожилые, и воспользоваться беспомощностью человека очень легко», - сказала Юлия Мунгиева.

Она, как и главный врач, еще раз подтвердила, что прием пациентов проходит только в специализированном кабинете, услуги на дому врачи не оказывают. Пациентов принимают по направлению, по предварительной записи, перед обследованием они проходят регистрацию.