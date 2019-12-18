Неизвестные разрушили памятник Горькому: делом занялась полиция

Поваленный памятник писателю Максиму Горькому, а точнее то, что от него осталось прохожие заметили сегодня утром. Люди говорят, пытались повредить советского писателя и раньше, однако тогда неизвестные обходились с ним не так радикально.

Людмила

Что он сделал плохого? Да, «певец революции», которую мы сейчас не признают, ну и что? Когда-то, года 2 назад, украли плит, которые пьедестал. Я позвонила в горисполком на горячую линию - сделали. Сейчас я не знаю, то ли это власть сделала, то ли вандалы, которые урны с мясом «повырывали»

Людмила

Я всегда в поликлинике работала, иду мимо и думаю - вот страдалец, и все, для меня он был. Он много вытерпел за свою молодость, кому он мешал, я не знаю … Безобидный человек

Первым поврежденный памятник заметил работник коммунального предприятия во время обхода территории, говорят в полиции. К ним сообщение о происшествии на проспекте Новобаварском, 87 поступило около восьми часов утра. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Виталий Манилкин, и.о. начальника следственного отдела Немышлянского ОП

Прибыв на место, увидели значит постамент, с которого неизвестные механическим путем барельеф на землю, который раскололся и не подлежит восстановлению. В ходе опроса граждан, которые могли быть свидетелями либо очевидцами данного происшествия, не было установлено лиц, которые причастны к его повреждению

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 298. Если вина неизвестных будет доказана им грозит лишение или ограничение свободы на срок до 3-х лет.