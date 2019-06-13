Неизвестные выбросили студента из окна: парень в больнице

В Харькове расследуется покушение на убийство студента.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах

По предварительной информации, студента одного из харьковских вузов выбросили из окна шестого этажа.

Пострадавшего доставили в больницу с ушибами и травмой головы. По словам медиков, парня обнаружили без сознания возле жилого дома, откуда его выбросили неизвестные.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство" УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к его совершению лица.