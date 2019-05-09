Неизвестные забросали камнями два автобуса с людьми на трассе возле Кривого Рога

В Днепропетровской области возле Кривого Рога группа неизвестных в балаклавах забросали камнями два автобуса, которые направлялись в Днепр, повредив лобовое и задние стекла транспортных средств.

Как рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, инцидент произошел 9 мая около 6:00 утра в районе остановки села Новоселовка на трассе Кривой Рог – Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стекла", - сообщил Я.Тракало.

По факту повреждения автобусов полиция проводит проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.

Полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает злоумышленников.

В то же время в четверг утром пресс-служба партии "Оппозиционный блок" сообщила, что под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"9 мая 2019 года под Кривым Рогом возле села Широкое несколько десятков человек в балаклавах забросали камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня победы. Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись. В настоящее время на место прибыли экипажи полиции, проводится расследование", - сказано в сообщении.