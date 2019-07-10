Неизвестный мужчина попал под поезд в Чугуевском районе

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10 июля 2019 г. 10:24

8 июля в 20:18 в полицию поступило сообщение о том, что водитель поезда сообщением «Граково-Харьков» совершил наезд на мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, по адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что трагедия произошла вблизи железнодорожной станции Ковыльное. Машинист поезда совершил наезд на неизвестного мужчину, который находился на железнодорожных путях, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в Чугуевского больницу, где он вскоре умер.

Движение поездов временно останавливался примерно на час и 20 минут.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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