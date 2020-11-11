Неизвестный сообщил о заминировании суда в центре Харькова

11 ноября 2020 г. 15:40
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Сегодня, 11 ноября, поступило сообщение о заминировании помещения Второго апелляционного административного суда в Харькове, что находится на Театральной площади. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

"Суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей Второго апелляционного административного суда", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в здании суда поступило на стационарный телефон канцелярии учреждения.

На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр помещения и прилегающей территории.

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