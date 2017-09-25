Неизвестный украл сумку с деньгами из открытой квартиры и оставил её в гаражах. Патрульные вернули деньги хозяйке

Деньги, говорит потерпевшая, украли прямо из квартиры, дверь которой была не заперта. Накануне, вернувшись домой, она поставила сумку на привычное место, потом легла спать, а ночью, говорит, проснулась от какого-то шороха и увидела, как сумку схватил какой-то мужчина и бросился бежать. Женщина побежала за ним.

Потерпевшая

Сумка стояла, вот тут знаходилась. Так як я приїхала, так її сюди поставила і потім спала тут на диване. Двері відкрилися. Він вот так руку протянув, забрав і побіг. Я за ним слідком.

Вора догнать не удалось, и женщина позвонила в полицию. Патрульные начали отработку ближайшей территории и нашли сумку, причем с купюрами.

Карина Курбанова, инспектор пресс-службы УПП г. Харьков

Патрульні поліцейські виявили викраденну сумку. В викраденній сумці також знаходилися викраденні кошти у повному обсязі. Сумка була захована між гаражами.

Далее, добавляет Карина Курбанова, патрульные передали сумку следственно-оперативной группе. А через некоторое время её вернули хозяйке. Вот только потерпевшая уверяет, что на момент возврата, внутри оказалось всего лишь пятнадцать тысяч, а вор, якобы, унес шестьдесят семь.

Потерпевшая

Коли повернули сумку, то в сумці... Потім ці працівники мені і привезли її. В сумці не були всі кошти, ті які і знаходилися. Я не можу зараз сказати де вони ділися, хто їх забрав. Але повернута там тільки, лише, частина коштів. Сумку мені привезли додому. Без свідків, без нічого. Просто працівники поліції.

Женщина говорит, что эти деньги ей достались от продажи старой квартиры, и должны были пойти на лечение её старшего сына - человека с особенными потребностями. И теперь просит руководство полиции разобраться в этой ситуации. В свою очередь в отделе коммуникаций ГУ НП в Харьковской области сообщили, что изначально следственно-оперативной группой и было обнаружено всего пятнадцать тысяч гривен. Сейчас правоохранители пытаются установить личность мужчины, похитившего сумку.