 

Неизвестный в "балаклаве", угрожая кассиру пистолетом, вынес из обмена валют 100 тысяч гривен

24 июля 2019 г. 19:24
Автор: Кристина Асыка
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Сегодня примерно в семь часов утра неизвестный мужчина в «балаклаве»  зашел в помещение пункта обмена валют. Угрожая пистолетом кассиру, он забрал из кассы наличные - примерно 100 тысяч гривен и сразу же исчез.

Продавщица Инна как раз начинала рабочую смену в соседнем магазине, как вдруг из окна увидела большое количество сотрудников полиции. Впрочем, говорит, никаких криков о помощи не слышала.

Инна, продавщица

Где-то полвосьмого, милиция была где-то без десяти-без пятнадцати восемь. Молодой парень, девочек я еще знала по соседству … может, общались, кофе приходили покупать, а молодого человека я никогда не видела, который здесь работает

Инна говорит, что на самом помещении «обменки» находится несколько камер видеонаблюдения.

Но вероятные владельцы общаться с журналистами отказались, закрывшись при этом внутри.

Между тем в полиции говорят: сообщение об ограблении поступило в дежурную часть от кассира заведения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководители отдела. На данный момент   им удалось установить - злоумышленников было двое. Они действовали в паре.

Отмечают - такая ситуация у них случается впервые.

Виктория Зиновьева, пресс-офицер Харьковского ОП

На вигляд чоловікові близько 30-ти років, спортивної тілобудови. Був одягнений в камуфляжні шорти, спортивну толстовку, на нозі має татуювання лева або тигра. Наразі вживаються всі заходи для встановлення зловмисників, які причетні до скоєння даного правопорушення

Местные жители, в свою очередь, такому случаю не удивлены. Вспоминают, что совсем недавно рано утром группа молодых парней спрашивала у прохожих, где бы обменять деньги. Кроме этого, несколько недель назад неизвестные пытались взорвать банкомат с деньгами.

Татьяна, продавец

Вечером люди боятся ходить, вечером люди боятся выходить. Вот сколько слышу - то там говорят, то там говорят, в вечернее время нам уже страшно выходить. Вот нападения есть, есть! То цепочки золотые снимают, то кольца снимают. Вот такое вот есть

На данный момент вся информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины – «Разбой». Если мужчин найдут - им грозит до 15 лет лишения свободы

 

Видео: 

Неизвестный в "балаклаве"вынес из обмена валют 100 тысяч гривен 24.07.19

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