 

Неоднократно сбегавшего 16-летнего парня вернули домой

19 июля 2019 г. 14:21
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Сообщение об исчезновении 16-летнего жителя поселка Мурафа поступило в Краснокутский отдел полиции 17 июля в 18:00.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области,на поиски подростка был ориентирован личный состав полицейского подразделения. Беглеца нашли 18 июля в Харькове, он был со своим знакомым неподалеку торгово-развлекательного заведения. Как оказалось, парень неоднократно убегал из детского дома семейного типа в связи с желанием жить самостоятельно.

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершего не было. Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним и составили в отношении его опекуна административный протокол по ч. 1 ст. 184 - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей КУоАП. 

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