Непогода в Харькове: в результате ливня водой залило дороги (видео)

Сегодня, 5 октября, несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещали незначительный дождь, хотя и с грозой, Харьков к вечеру накрыл ливень.
В результате непогоды харьковские улицы и дороги затопило водой.
Как сообщают харьковчане, в некоторых местах уровень воды на дороге доходил до колена.
По словам очевидцев, особенно сильно залило дорогу в районе улиц Одесской, Зерновой и проспекта Гагарина, на Баварии и возле станции метро Студенческая на Салтовке, на улице Рыбалко на Новых Домах и 602 микрорайоне.
Также харьковчане в соцсетях жалуются на забитые и плохо справляющиеся с напором воды на дорогах и во дворах жилых домов ливневки, из-за чего вода не быстро стекает под землю, а скапливается в огромные лужи, которые трудно обойти и объехать.
Харьковчане стали делиться фото и видео непогоды и ее последствий, публикуя их в харьковских группах соцсетей.
«В районе Студенческой коллапс, автомобили с трудом проезжают по волнам», - говорится в подписи к видео.
Сейчас, после небольшого перерыва, дождь продолжается.
Как сообщалось, по прогнозу Харьковского Гидрометцентра, температура сегодня ночью ожидается 9 - 14 ° тепла, днем 12 - 17 °.
По городу температура воздуха ночью 10 - 12 ° тепла, днем 13 - 15 °.
Аналогичная погода на Харьковщине прогнозируется и 6 октября.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!