Непогода в Харькове: в результате ливня водой залило дороги (видео)

Сегодня, 5 октября, несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещали незначительный дождь, хотя и с грозой, Харьков к вечеру накрыл ливень.

В результате непогоды харьковские улицы и дороги затопило водой.

Как сообщают харьковчане, в некоторых местах уровень воды на дороге доходил до колена.

По словам очевидцев, особенно сильно залило дорогу в районе улиц Одесской, Зерновой и проспекта Гагарина, на Баварии и возле станции метро Студенческая на Салтовке, на улице Рыбалко на Новых Домах и 602 микрорайоне.

Также харьковчане в соцсетях жалуются на забитые и плохо справляющиеся с напором воды на дорогах и во дворах жилых домов ливневки, из-за чего вода не быстро стекает под землю, а скапливается в огромные лужи, которые трудно обойти и объехать.

Харьковчане стали делиться фото и видео непогоды и ее последствий, публикуя их в харьковских группах соцсетей.

«В районе Студенческой коллапс, автомобили с трудом проезжают по волнам», - говорится в подписи к видео.

Сейчас, после небольшого перерыва, дождь продолжается.

Как сообщалось, по прогнозу Харьковского Гидрометцентра, температура сегодня ночью ожидается 9 - 14 ° тепла, днем 12 - 17 °.

По городу температура воздуха ночью 10 - 12 ° тепла, днем 13 - 15 °.

Аналогичная погода на Харьковщине прогнозируется и 6 октября.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!