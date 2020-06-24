Непогода в Западной Украине: людей эвакуируют, есть погибшие

24 июня 2020 г. 13:51
Источник: ZN.UA
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Затопление на западе Украины превосходит масштабы 2008 года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после первичной инспекции региона в среду, 24 июня.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года", – отметил премьер.

По его словам далее проинспектируют горный район, а после обеда состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где примут необходимые для преодоления последствий стихии решения.

Кроме того он сообщил, что из-за непогоды в городе Галич Ивано-Франковской области затопило районную больницу. Там проводится эвакуация больных, но есть определенные сложности из-за того, что в медучреждении есть заболевшие коронавирусом.

Отметим, что в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро среды обесточены 120 населенных пунктов в шести областях Западной Украины. Сообщается о троих погибших людях в Ивано-Франковской области.

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