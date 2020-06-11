Несчастный случай или покушение на убийство? Пожар в многоэтажке на Алексеевке

Многоэтажка по улице Архитекторов, 30. На лестнице - с шестого по первый этаж - пятна крови. Нина живет в этом доме. Женщина до сих пор находится в шоке. Говорит, утро в их доме сегодня было просто ужасным. Пожар, а потом еще и такая беда с соседом.

Нина, соседка

Пламя было по ту сторону дома. Прямо с балкона огромное пламя. Дом и пламя большое. Когда его выносили, я вот здесь стояла, я его узнала. Это мужчина, у него инсульт. Ходит в магазин, в магазин. Такой очень приятно человек. И вот его выносили у него была кровь. Все тело в крови.Вы же видите, вот следы крови. Начиная с шестого этажа. Вот я сейчас смываю

Женщина рассказывает, сегодня утром, когда была дома, почувствовала резкий запах дыма. Выглянула из окна и увидела пожарные машины возле дома. Говорит, спасатели долго не могли добраться до очага возгорания. Ведь двери в помещении, где бушевал огонь бронированные, а подъехать к дому вплотную спецмашина помешали гаражи. Добрались до квартиры пожарные только через квартиру соседей с помощью пожарной лестницы.

Во время тушения огня в одной из комнат спасатели обнаружили окровавленного мужчину. Соседи говорят, это был владелец квартиры, в которой он жил вместе с одним из сыновей.

Нина, соседка

Вроде бы как, у него два сына. Один син ... так говорят, я не знаю. А второй - нормальный. Здесь ходил еле по лестнице. Такой убитый горем. Кошмар. Один сын вроде бы у него нормальный, а второй - ну кто его знает. Говорили мне люди, что было странное поведение. Может, больной человек, кто его знает

Владельца квартиры с черепно-мозговой травмой и ожогами доставили в больницу. На месте происшествия работали правоохранители.

Местные же тем временем имеют несколько версий событий. Одни уверены - с мужчиной произошел несчастный случай, другие подозревают, что поджечь квартиру могли намеренно.

Александра Семеновна, соседка

Я его никогда не видел. Я не знаю. - Полиция расспрашивала. Шото есть, какие-то зацепки. - Расспрашивала по поводу сына? По-поводу сына

Там криминала никакого. Он гладили, упал утюг, загорелся и все. На сколько сейчас известно, что просто упал человек. Плохо стало

Между тем в Шевченковском райотделе полиции открыли уголовное производство по факту покушения на убийство мужчины. В полиции уже имеют определенное лицо, которое может быть причастно к преступлению. Это мужчина 1989 года рождения. Он объявлен в розыск.