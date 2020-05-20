Несчастный случай на Харьковщине: слесарь умер во время ремонта вагона
20 мая 2020 г. 12:44
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Вчера, 19 мая, в Купянский отдел полиции поступило обращение от сотрудника депо «Купянск-Сортировочный», который сообщил, что в селе Купянск-Узловой на рабочем месте обнаружил тело 52-летнего сотрудника. Мужчина лежал под вагоном на путях.
В ГУ Нацполиции Харьковской области рассказали, что правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги. Они установили, что погибший является слесарем вагонного депо и 19 мая находился на своем рабочем месте. Когда он проводил ремонтные работы под вагоном, произошло движение траспорта. В результате рабочий получил травмы не совместимые с жизнью.
20 мая открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.