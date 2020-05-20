Несчастный случай на Харьковщине: слесарь умер во время ремонта вагона

Вчера, 19 мая, в Купянский отдел полиции поступило обращение от сотрудника депо «Купянск-Сортировочный», который сообщил, что в селе Купянск-Узловой на рабочем месте обнаружил тело 52-летнего сотрудника. Мужчина лежал под вагоном на путях.

В ГУ Нацполиции Харьковской области рассказали, что правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили работников железной дороги. Они установили, что погибший является слесарем вагонного депо и 19 мая находился на своем рабочем месте. Когда он проводил ремонтные работы под вагоном, произошло движение траспорта. В результате рабочий получил травмы не совместимые с жизнью.