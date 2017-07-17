Несчастный случай на производстве: на Харьковщине грузчика сбило насмерть вагоном

17 июля 2017 г. 11:13
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О событии, которое произошло на заводе в поселке Солоницевка, в Дергачевский отдела полиции сообщил начальник цеха вчера в 17:08.

Как сообщает ГУНП Харьковской области, несчастный случай произошел с 44-летним жителем города Дергачи в собственный день рождения. Во время выполнения работ он попал под вагон. От полученных травм мужчина скончался.

Правоохранители выяснили, что погибший был грузчиком по разгрузке вагонов на данном предприятии.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
 

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