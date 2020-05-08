Несчастный случай с ребенком в Песочине: открыто уголовное дело

08 мая 2020 г. 11:25
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Полиция открыла уголовное производство по факту несчастного случая с ребенком в Песочине, о котором сообщалось накануне.

Напомним, 6-летний мальчик играл во дворе дома по месту жительства и случайно засунул голову в петлю и повис на веревке. 

Ребенка госпитализировали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация  о происшествии в поселке Песочин Харьковской области поступила в полицию 7 мая в 19:25 от медиков.

По данному факту следователем Люботинского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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