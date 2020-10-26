Несколько ограблений аптек и кредит-кафе в Харькове: полиция поймала злоумышленника на пути в Полтаву

Полиция задержала мужчину, который на прошлой неделе совершил разбойные нападения на аптеки и кредит-кафе в четырех районах Харькова. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правонарушителю 34 года и он ранее неоднократно был судим за имущественные преступления.

25 октября в 11:30 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что в отделении кредитного учреждения по ул. Валентиновской неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал 4800 гривен и скрылся. Похожие случаи произошли несколькими днями ранее в Индустриальном, Немышлянском и Шевченковском районах Харькова.

Так, 22 октября около 13:50 в кредит-кафе по пр. Александровскому зашел неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал более 5700 гривен. Через два часа похожий по приметам человек зашел в помещение аптеки на пр. Московском и аналогичным образом украл 6000 гривен. 24 октября в 11:36 злоумышленник зашел в аптеку по пр. Науки. Угрожая пистолетом провизору, он забрал деньги из кассы в сумме 2800 гривен.

Как рассказал начальник криминальной полиции Московского отдела Андрей Шевченко, оперативники отработали записи с камер видеонаблюдения на объектах, где были совершены преступления, и получили приметы правонарушителя.

"Сразу после совершения злоумышленником очередного преступления в Московском районе Харькова 25 октября полицейские вышли на его след. Через три часа разыскиваемого задержали в городе Валки. Мужчина направлялся в Полтаву, чтобы скрыться от преследования правоохранительных органов. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметил Шевченко.

При осмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины пневматический пистолет, деньги и одежду, в которой он совершил преступления. Полицейские выяснили, что мужчина месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение шести аналогичных разбоев в Киеве. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.