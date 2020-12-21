Нетрезвому водителю Volkswagen, спровоцировавшему смертельное ДТП на Холодногорской - сообщили о подозрении

Это кадры разбитого «Volkswagen» на улице Холодногорской. Авария произошла на выходных около 7-ми вечера. По данным полиции водитель «Volkswagen Touareg» не удержал руль и влетел в электроопору. Пассажирка иномарки, сидевшая рядом с водителем от полученных травм погибла на месте.

Ольга, местная жительница

33-летний муж убил свою жену, 33-летнюю. Вроде бы он был опьянен. Соблюдают в принципе правила, но говорят, что именно на том месте - часто происходят аварии.

Следственным открыто уголовное производство, пока по словам полицейского Анны Третьяковой правонарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации полиции Харьковской области

Оскільки водій мав ознаки алкогольного сп'яніння - його доставили до лікарні медичного освідування. Результати огляду підтвердили стан водія. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Сейчас решается вопрос об избрании водителю «Volkswagen» меры пресечения. Если его вину докажут в суде - мужчине грозит провести за решеткой от 3 до 8 лет.

Еще одна смертельная авария произошла накануне на улице Конопляной. Там 46-летний водитель автомобиля «Nissan», дабы не столкнуться с другой машиной - выехал на обочину и влетел в дерево. Водитель погиб на месте аварии.

Избежать пострадавших чудом удалось в ДТП на Клочковской. Там дорогу не поделили «Volkswagen» и «Kia».

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Водій саме автомобілю «Volkswagen» порушив пункт 16.6 правил дорожнього руху, а саме не надав перевагу у русі при повороті наліво зустрічному транспортному засобу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався. Патрульні поліцейські склали на водія автомобіля «Volkswagen» адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення.

В целом же по словам пресс-секретаря харьковских патрульных Дмитрия Гайдука за минувшие выходные - на спецлинию 102 поступило более тысячи вызовов от горожан.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Виїхали на 38 дорожньо-транспортних пригоди, з яких 4 з травмованими. Можна сказати, що в порівняні з минулим тижнем - зменшилася кількість ДТП, оскільки минулого тижня були не дуже сприятливі погодні умови. Була велика кількість ДТП без травмованих - це все зумовлювалось станом дорожнього покриття.

Кроме этого, три десятка водителей патрульные поймали на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Всего же за прошлый уикенд, по словам Дмитрия Гайдука было составлено более тысячи постановлений за нарушение правил дорожного движения, все они будут переданы в суд.