Нетрезвый велосипедист протаранил автомобиль

20 мая 2019 г. 19:27
1 просмотр

Сегодня в 13-00 на улице Академика Павлова-134/16 велосипедист врезался в автомобиль Mazda. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь мужчине, управлявшему велосипедом, не требовалась. А во время оформления ДТП патрульные заметили признаки алкогольного опьянения у любителя двухколесного траспорта, мужчина согласился пройти тест на алкоголь в медучреждении. Результат – 2,6 промилле алкоголя в крови (норма превышена в 13 раз). 

На велосипедиста были составлены протоколы по ч.3 ст.127 и ст.124 КуоАП. Материалы будут переданы в суд. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.