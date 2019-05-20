Нетрезвый велосипедист протаранил автомобиль

Сегодня в 13-00 на улице Академика Павлова-134/16 велосипедист врезался в автомобиль Mazda.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь мужчине, управлявшему велосипедом, не требовалась. А во время оформления ДТП патрульные заметили признаки алкогольного опьянения у любителя двухколесного траспорта, мужчина согласился пройти тест на алкоголь в медучреждении. Результат – 2,6 промилле алкоголя в крови (норма превышена в 13 раз).

На велосипедиста были составлены протоколы по ч.3 ст.127 и ст.124 КуоАП. Материалы будут переданы в суд.