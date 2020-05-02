Нетрезвый водитель получил от патрульных три админпротокола (видео)

Накануне вечером патрульные получили ориентировку на автомобиль Nissan Rogue, нарушающий правила дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе УПП Харьковской области, машина была замечена на проспекте Тракторостроителей, на требования патрульных остановиться водитель не реагировал.

Патрульным удалось заблокировать и остановить автомобиль нарушителя.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, документы на управление отсутствовали.

Тест на драгере дал результат 1,46 промилле. На водителя Nissan были составлены протоколы по ст.130, ч.1 ст.126 и ст.122-2 КУоАП.

За ночь патрульные оформили 10 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.