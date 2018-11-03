Нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от полицейских, врезался в патрульный Prius

Сегодня около 7 утра на пересечении бульвара Юрьева с улицей Харьковских Дивизий столкнулись ВАЗ 2109 и служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель "девятки" нарушил ПДД и требования полицейских об остановке не выполнил. Водитель ВАЗ продолжил движение и создал ситуацию, угрожавшую жизни и здоровью пешеходов, после чего врезался в авто патрульной полиции.

Пострадавших нет. У водителя ВАЗ патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 1.44 помилле алкоголя в крови.

На нарушителя составлены протоколы по ст.122-2 КУоАП, ст.124 КУоАП и ст.130 КУоАП.

Фото: Facebook, Police Control Ukraine