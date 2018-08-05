Нетрезвый водитель сбил велосипедиста и врезался другое авто - ДТП на проспекте Гагарина

05 августа 2018 г. 19:41
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Накануне около 20-00 на проспекте Гагарина-302 автомобиль Деу Нексия столкнулся с ВАЗ 2110 и велосипедистом. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия патрульные заметили у водителя Деу признаки алкогольного опьянения - тест на драгере показал 1.51 промилле алкоголя в крови. Также у мужчины отсутствовало водительское удостоверение. 

На водителя Деу патрульные составили протокол по ст.124, ст.130 и вынесли постановление по ст.126 КУоАП. 

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