Нетрезвый водитель сбил велосипедиста и врезался другое авто - ДТП на проспекте Гагарина

Накануне около 20-00 на проспекте Гагарина-302 автомобиль Деу Нексия столкнулся с ВАЗ 2110 и велосипедистом.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия патрульные заметили у водителя Деу признаки алкогольного опьянения - тест на драгере показал 1.51 промилле алкоголя в крови. Также у мужчины отсутствовало водительское удостоверение.

На водителя Деу патрульные составили протокол по ст.124, ст.130 и вынесли постановление по ст.126 КУоАП.