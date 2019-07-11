Нетрезвый водитель снес забор гимназии

Сегодня ночью около 1-30 Деу Ланос снес забор и въехал на территорию 86 гимназии по адресу переулок 1й Золочевский-3, где и дождался приезда патрульных.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, одну из дверей зажало деревом, вторую заклинило − водитель не смог выбраться из автомобиля и уснул.

По информации пресс-службы патрульной полиции, патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, но проходить тест на алкоголь мужчина отказался.

На нарушителя были составлены протоколы по ст. 124 и ст.130 КУоАП. Автомобиль эвакуирован на штраф-площадку.