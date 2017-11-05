Нетрезвый водитель спровоцировал тройное ДТП на проспекте Гагарина

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье - около 1-00 на проспекте Гагарина-356Б столкнулись автомобили Mitsubishi L200, Деу Сенс и Mazda 3.

По данным пресс-службы патрульной полиции, Mitsubishi двигался в сторону окружной. По словам водителя L200, Деу, двигавшийся во встречном направлении, пересек двойную сплошную линию, выехал на "встречку" и врезался в его автомобиль. Mazda, ехавшая от окружной, присоединилась позже, уже после начала оформления ДТП она врезалась в L200.

Во время общения с участниками ДТП, патрульные заметили у водителя Деу признаки алкогольного опьянения - на мужчину были составлены протоколы по ст.124 и ст130 КУоАП. Водителю автомобиля Mazda также выписали протокол по ст.124 КУоАП.