Нетрезвый водитель ВАЗ протаранил Prado

16 августа 2018 г. 13:09
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Накануне около 16-30 на улице Высоковольтной столкнулись ВАЗ 2101 и Toyota Land Cruiser Prado. Медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель "копейки" при выезде на нерегулируемый перекресток не пропустил внедорожник, двигавшийся по главной дороге. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя ВАЗ признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 3.2 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму в 16 раз.  

На водителя ВАЗ составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП. 

За сутки харьковские патрульные выявили 10 водителей с признаками опьянения. 

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