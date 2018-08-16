Нетрезвый водитель ВАЗ протаранил Prado

Накануне около 16-30 на улице Высоковольтной столкнулись ВАЗ 2101 и Toyota Land Cruiser Prado. Медпомощь никому из участников ДТП не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель "копейки" при выезде на нерегулируемый перекресток не пропустил внедорожник, двигавшийся по главной дороге. Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя ВАЗ признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере - 3.2 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму в 16 раз.

На водителя ВАЗ составлены протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

За сутки харьковские патрульные выявили 10 водителей с признаками опьянения.