Нетрезвый водитель Volkswagen протаранил ВАЗ – ночное ДТП на Веснина

Сегодня ночью в 01-40 на пересечении улиц Веснина и Алчевских столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Volkswagen.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получил водитель ВАЗ – мужчина был доставлен в больницу. Во время оформления ДТП у водителя Volkswagen патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Результат Теста на драгере – 1.7 промилле.

На водителя Volkswagen был составлен протокол по ст.130 КУоАП. Далее в обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.