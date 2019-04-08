Нетрезвый водитель Volkswagen протаранил ВАЗ – ночное ДТП на Веснина

08 апреля 2019 г. 11:12
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Сегодня ночью в 01-40 на пересечении улиц Веснина и Алчевских столкнулись автомобили ВАЗ 2106 и Volkswagen.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, травмы в результате ДТП получил водитель ВАЗ – мужчина был доставлен в больницу. Во время оформления ДТП у водителя Volkswagen патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Результат Теста на драгере – 1.7 промилле.

На водителя Volkswagen был составлен протокол по ст.130 КУоАП. Далее в обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.

 

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