Нетрезвый водитель врезался в дерево: двое пострадавших. ДТП в Красноградском районе

Сегодня ночью в 00:55 в селе Поповка Красноградского района врезался в дерево автомобиль Opel Vectra − травмы получили водитель и пассажир.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 41-летний водитель авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и допустил наезд на препятствие. С места аварии мужчина был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга. Его 56-летняя спутница сломала лучевую кость, но от госпитализации пострадавшая отказалась.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.