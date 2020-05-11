Неудачная попытка угона авто: разыскивается злоумышленник, который сбежал от полиции

Сообщение о происшествии на улице Минской поступило в полицию вчера, 10 мая, около 15:00. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, злоумышленник разбил стекло и пытался проникнуть в машину, в ходе чего был замечен патрульными. При попытке задержания он толкнул полицейского и, сев за руль своего транспортного средства, совершил наезд на него.

Сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов по колесам автомобиля злоумышленника. Однако, неизвестный скрылся с места происшествия на автомобиле «Peugeot 206» серого цвета иностранной регистрации.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу и прилегающих районах вводилась полицейская операция «Перехват». Правоохранитель был доставлен в больницу, в настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.