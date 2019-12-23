Неуправляемый автомобиль сбил медика и патрульных, работавших на месте ДТП: видео аварии на Клочковской

Опубликовано видео масштабного ДТП на Клочковской, 190, в котором пострадали полицейские и врач «скорой».
Авария произошла ночью 22 декабря, когда патрульные оформляли ДТП с участием автомобилей Ford Focus и Daewoo Lanos, когда в стоявшие на проезжей части автомобили врезался Volkswagen Tiguan, сбив стоявших рядом людей.
По информации Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, травмы в результате ДТП получил врач, оказывавший на месте помощь двоим 16-летним пострадавшим. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадали также 22-х и 27-летний сотрудники полиции.
Повреждены четыре авто: Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen Tiguan и полицейский Skoda Rapid. По данным медиков, водитель Volkswagen находился в нетрезвом состоянии.
Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести: их состояние и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Вночі, 22 грудня, у Харкові сталася #ДТП : зіткнулися Daewoo Lanos (таксі) та «Ford Focus». В результаті аварії постраждали два 16-річних підлітки. Після цього в авто таксі та авто патрульної поліції «Skoda Rapid» влетів п’яний водій «Volkswagen». В результаті подвійної ДТП постраждали патрульні поліцейські 22 та 27 років та лікар швидкої допомоги,який працював на місці пригоди. #Харків #патрульна_поліція #поліція #лікар #police #поліціяУкраїни #поліціявдії #policeukraine #policecontrolukraine