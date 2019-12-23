Неуправляемый автомобиль сбил медика и патрульных, работавших на месте ДТП: видео аварии на Клочковской

23 декабря 2019 г. 10:07
27 просмотров

Опубликовано видео масштабного ДТП на Клочковской, 190, в котором пострадали полицейские и врач «скорой».

Авария произошла ночью 22 декабря, когда патрульные оформляли ДТП с участием автомобилей Ford Focus и Daewoo Lanos, когда в стоявшие на проезжей части автомобили врезался Volkswagen Tiguan, сбив стоявших рядом людей.

По информации Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, травмы в результате ДТП получил врач, оказывавший на месте помощь двоим 16-летним пострадавшим. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадали также 22-х и 27-летний сотрудники полиции. 

Повреждены четыре авто: Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen Tiguan и полицейский Skoda Rapid. По данным медиков, водитель Volkswagen находился в нетрезвом состоянии. 

Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести: их состояние и обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вночі, 22 грудня, у Харкові сталася #ДТП : зіткнулися Daewoo Lanos (таксі) та «Ford Focus». В результаті аварії постраждали два 16-річних підлітки. Після цього в авто таксі та авто патрульної поліції «Skoda Rapid» влетів п’яний водій «Volkswagen». В результаті подвійної ДТП постраждали патрульні поліцейські 22 та 27 років та лікар швидкої допомоги,який працював на місці пригоди. #Харків #патрульна_поліція #поліція #лікар #police #поліціяУкраїни #поліціявдії #policeukraine #policecontrolukraine

Публикация от Police Control Ukraine (@policecontrolukraine)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.