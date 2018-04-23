Невнимательность водителя или халатность пешеходов? В Индустриальном районе мусоровоз сбил 13 летнюю девочку

23 апреля 2018 г. 19:23
Автор: Вилен Мода
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Авария на Грицевца произошла около трех часов дня - именно в это время, вспоминает Вера Алексеевна, она услышала страшные крики, а затем скрежет тормозов.

Вера Золотухина, пенсионерка

Я тут сидела. Ну, чую - она кричит «помогите, помогите, помогите»! И не стало чуть. Ну, я туда не подходила. Не знаю, как там не заметила, не она, не водитель и збили її.

Девочка с матерью вышли из автобуса, который подъехал на остановку, говорит Николай. Он ждал в это время свою маршрутку на другой стороне проезжей части. Мужчина, как автомобилист с большим опытом, обратил внимание и на то, что грузовик - мусоровоз двигался довольно быстро.

Николай, свидетель аварии

Ну услышал, что тормоза запищали. Смотрю - уже женщина.

Вдвоем они переходили: девчонка маленькая, ну лет 13, и она - или мать, или сестра впереди автобуса. Водитель все это должен был видеть обязательно. - І їхав сміттєвоз? - Да, ну не шестьдесят, потому что тормозной путь был хороший

В тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами девочку госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сами же местные жители говорят, что пешеходы часто бегают в этом месте через дорогу фактически под колесами автомобилей, вместо того, чтобы пройти несколько десятков метров и безопасно перейти зеброй на зеленый сигнал светофора.

Вера Побойкина 

Конечно, люди часто бегают, потому что маршрутка подъезжает, и люди спешат, не глядя на светофор, на пешеходный переход. Ну вообще часто ходит транспорт, маршрутки забиты всегда полностью и поэтому люди спешат быстрее успеть на автобус.

В полиции же ДТП на Грицевца пока не комментируют.

Вилен Мода, корреспондент Новостей АТН

Як повідимили в Індустріальному відділі поліції на місце пригоди виїжджала оперативна група Слідчого управління. За данним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 286 - порушення правил безпечного руху. Наразі водію загрожує до трьох років позбавлення волі.

 

 

Видео: 

В Индустриальном районе мусоровоз сбил 13 летнюю девочку - 23.04.2018

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