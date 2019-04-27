Незаконная добыча песка в Красноградском районе: открыто уголовное дело

27 апреля 2019 г. 9:38

Сообщение о том, что в одном из поселков Красноградского района было обнаружено с незаконным промыслом экскаватор и два грузовых автомобиля, на которых осуществлялось вывоз полезных ископаемых, поступило  около 10:00. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Орудия совершения преступления и авто изъято, следователем направлено ходатайство в суд о его аресте.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.

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