Незаконная добыча песка в Красноградском районе: открыто уголовное дело

Сообщение о том, что в одном из поселков Красноградского района было обнаружено с незаконным промыслом экскаватор и два грузовых автомобиля, на которых осуществлялось вывоз полезных ископаемых, поступило около 10:00.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции. Орудия совершения преступления и авто изъято, следователем направлено ходатайство в суд о его аресте.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.