Незаконная торговля: полицейские изъяли больше тысячи литров топлива

02 ноября 2019 г. 16:03
110 просмотров

2 ноября во время рейда полицейские изъяли из незаконного оборота почти 1400 литров топлива.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, они отработали места, где вероятно незаконно продавали горюче-смазочные материалы и установили факты реализации продукции без каких-либо разрешительных документов. Общее количество изъятого топлива составила 1360 литров.

Составлены административные протоколы по ст. 160 (торговля с рук в неустановленных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ведомстве отметили, борьба с незаконной торговлей топлива будет продолжаться.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.