 

Незаконно вырубал дубы: «черному лесорубу» грозит штраф

12 октября 2019 г. 13:22
1 просмотр

Прокуратура сообщила о подозрении «черному лесорубу», который осуществлял незаконную вырубку дубов в Дергачевском районе, причинившую существенный вред интересам государства.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, в сентябре этого года злоумышленник находясь на территории Южного лесничества  с помощью бензиновой пилы незаконно вырубал деревья, которые не были предназначены для санитарной вырубки. Этими действиями он причинил государству существенный вред.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.