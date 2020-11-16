Ни тепла, ни горячей воды: жители поселка Жуковского все еще ждут начала отопительного сезона

Из-за невыносимого холода в собственной квартире 86-летний Николай Дмитриевич еще в октябре переехал к соседям. Ведь дома столбик термометра не поднимается выше 13 градусов. Сейчас идет домой проверить, не стали ли батареи теплыми.

Николай Дмитриевич, пенсионер

Ничего никто не знает. Народная молва говорит - не могут найти место, где течет, а на самом деле, я думаю, все прогнило, я думаю так. Вот я живу у знакомых, потому что замерз. В Пятихатках. Там хоть топят. Поэтому спасение в Пятихатках, там хоть более культурно

Холодные батареи и по проспекту Жуковского, 5, говорит Тамара. Куда уже только не звонили люди - результат не двинулся с места. К тому же, переживает женщина, непонятно, какая система подключений, ведь в части соседних домов в выходные тепло все же появилось.

Тамара, пенсионерка

Ждите, скоро подключим, вот на днях, вот через 2 дня ... И слесаря ​​здесь ходят, спрашиваем - через два дня, а результат нулевой. Я в куртке почти сплю, в куртке, в брюках, в куртке. Невозможно холодно, ноги отмерзают

На днях дали отопление в доме, где живет Людмила. Однако из-за проблем с системой батареи в квартире еле теплые. А с наступлением первых заморозков наличие отопления в квартире почти не ощущается, жалуется женщина. В комнатах холодно, поэтому приходится включать обогреватели.

Людмила, пенсионерка

Всегда было числа 20-го октября, 25-го октября, но сегодня, извините, какое ноября и снег на улице лежит. Никто не говорит причину. Я сегодня уже звонила и на Киев. Причину никто не говорит. Естественно, я включаю калорифер, а у сына вообще двухлетний пацан, они включают. По 500-600 киловатт электричества

Жители поселка Жуковского говорят, проблем добавляет еще и отсутствие горячей воды в кранах. Ее люди ждут еще с весны.

Нина, пенсионерка

Воды горячей нет у нас с мая месяца. Трубы меняют, наверное, говорят. Меняют трубы, поэтому воды горячей нету. Как выключили нас после 9-го мая и все. У нас как всегда. Летом мы не думаем, а как к зиме сразу начинаем ремонтировать, строить-ломать и строить здесь же

Ежегодно отопительный сезон в поселке превращается в проблему, говорит Валентина. И хотя люди платят за коммунальные услуги вовремя, к теплу их подключают последними. Однако такой ситуации как в этом году женщина не помнит - со старта отопительного сезона прошел месяц, а в квартирах холод.

Валентина, местная жительница

Да, поселок полностью, наш поселок так ... они опять заключили договор с этим Андреевым, он в том году завалил отопление. В этом году такая же картина, и ничего, ему все сходит. Везде тепло. Говорят, на Салтовке окна открывают, у нас всегда холодно. Знали, что котельная барахлит. Знали что-то надо делать с котлом, но денег нету сказали, а куда он их девает - мы платим

Согласно карте обращений в службу 1562 относительно проблем с отоплением в Харькове поступило более тысячи обращений. Сколько процентов жилого фонда и социальной сферы в городе уже подключены к теплу в течение дня в пресс-службе мэрии не ответили.

Зато количество разрытий в городе ежедневно увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии. Тепловики перекрывают целые улицы, и что характерно, разрывают ямы и неделями не появляются у них. Разве что в лучшем случае приезжают на 2-3 часа, и снова едут, без заметных результатов.