 

Nissan врезался в агитационную палатку и сбил прохожих: три человека в больнице

16 июля 2019 г. 22:29
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Сегодня около 20:15 в районе перекрестка Льва Ландау-Юбилейный Nissan Almera вылетел с проезжей части, врезался в агитационную палатку и сбил прохожих. В результате три человека были доставлены в больницу. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в результате ДТП получила травмы женщина-агитатор. Также госпитализация потребовалась двоим прохожих. Состояние пострадавших устанавливается. 

По данным полиции, автомобилем управляла 20-летняя девушка: из-за чего произошел наезд на бордюр и последующее ДТП − устанавливаются. 

Информация внесена в Журнал единого учета Московского ОП. На месте работает следственно-оперативная группа. 

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