Nissan врезался в агитационную палатку и сбил прохожих: три человека в больнице

Сегодня около 20:15 в районе перекрестка Льва Ландау-Юбилейный Nissan Almera вылетел с проезжей части, врезался в агитационную палатку и сбил прохожих. В результате три человека были доставлены в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в результате ДТП получила травмы женщина-агитатор. Также госпитализация потребовалась двоим прохожих. Состояние пострадавших устанавливается.

По данным полиции, автомобилем управляла 20-летняя девушка: из-за чего произошел наезд на бордюр и последующее ДТП − устанавливаются.

Информация внесена в Журнал единого учета Московского ОП. На месте работает следственно-оперативная группа.