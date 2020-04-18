Ночная стрельба: подробности происшествия

Информация о конфликте на предприятии, что находится по улице Большая Панасовская, поступила в Холодногорский отдел полиции 17 апреля в 22:30. По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщают в ГУ Нацполиции Харьковской области, было установлено, что на территорию предприятия зашли неизвестные с целью проверки нарушений норм законодательства. По словам совладельца предприятия, они не предоставили никаких документов, удостоверяющих личность или предоставляющие право на проведение проверки и вели себя агрессивно. Во время конфликта 41-летний совладелец предприятия сделал несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался.