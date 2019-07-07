 

Ночное ДТП на улице Шевченко: пострадавших деблокировали спасатели

07 июля 2019 г. 10:52
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7 июля в 00:47 на пересечении улицы Шевченко и Белгородского спуска столкнулись автомобили Деу Ланос и Chery Amulet.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, к месту происшествия было направлено спасательное отделение 9-ДПРЧ на автомобиле первой помощи. Спасателями из автомобилей были деблокированы двое пассажиров.

В результате ДТП водители авто погибли, а пассажиры госпитализированы в областную больницу с травмами.

Кроме того, спасателями были смыты остатки горюче-смазочных материалов с проезжей части для предотвращения возгорания. В ликвидации последствий аварии были задействованы пять спасателей.

 

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