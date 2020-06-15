Ночное ДТП в Безлюдовке: обошлось без серьезных травм

15 июня 2020 г. 11:06

Накануне в 22:20 в поселке Безлюдовка на трассе Харьков-Змиев столкнулись автомобили ВАЗ 2110, KIA Ceed и Hyundai Santa Fe, который от удара лег на бок.

В результате ДТП получила травмы 18-летняя девушка, управлявшая Hyundai: медпомощь пострадавшей была оказана на месте.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «десяткой» под управлением 27-летнего мужчины и KIA, ка рулем которого была 40-летняя женщина.

Информация о ДТП зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

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