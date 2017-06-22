Ночное столкновение BMW и Mercedes на проспекте Науки - BMW врезалась в выход станции метро. Трое пострадавших

22 июня 2017 г. 9:17
872 просмотра

Сегодня ночью около 23-50 на проспекте Науки столкнулись автомобили Mercedes ML 450 и BMW 745. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, предварительно установлено, что BMW ехал от улицы Данилевского в сторону Серповой в крайней правой полосе. При повороте на улицу Культуры в BMW врезался двигавшийся в попутном направлении Mercedes. 

В результате столкновения BMW отбросило на ограждение, после чего автомобиль врезался в выход станции метро. С места аварии в больницу были доставлены водитель и пассажир BMW, а также водитель Mercedes. 

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления материалов. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.