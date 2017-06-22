Ночное столкновение BMW и Mercedes на проспекте Науки - BMW врезалась в выход станции метро. Трое пострадавших

Сегодня ночью около 23-50 на проспекте Науки столкнулись автомобили Mercedes ML 450 и BMW 745.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, предварительно установлено, что BMW ехал от улицы Данилевского в сторону Серповой в крайней правой полосе. При повороте на улицу Культуры в BMW врезался двигавшийся в попутном направлении Mercedes.

В результате столкновения BMW отбросило на ограждение, после чего автомобиль врезался в выход станции метро. С места аварии в больницу были доставлены водитель и пассажир BMW, а также водитель Mercedes.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения во время оформления материалов.