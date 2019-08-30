Ночной автопожар в Харькове: есть пострадавший

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 августа в 2:27 поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном на придомовой территории по улице Колесниченковской.

Так, 38-летний мужчина, спасая свое имущество, успел выкатить автомобиль из гаража. Однако, получил ожоги тела и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Пожар ликвидирован. По предварительным данным, ее причиной стало короткое замыкание электропроводки здания.

Кроме того, возгорание гаража по улице Полтавский шлях произошло 30 августа в 00:26. Автомобиль «Honda Civic», который находился внутри, был полностью уничтожен огнем.

Предварительно установлено, что неизвестный отжал ворота и бросил внутрь бутылку с неустановленным веществом. Вещественные доказательства изъяты.

События зарегистрированы в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.