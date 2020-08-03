Ночной «гонщик» не заметил припаркованное авто и забор: ДТП на Московском проспекте

Сегодня ночью около 01:00 на проспекте Московском, 145 автомобиль Деу Ланос врезался в припаркованный Opel Astra и дорожное ограждение.

Пострадавших нет. По информации пресс-службе УПП Харьковской области, водитель Деу нарушил пункт 13.1 ПДД Украины и допустил столкновение с авто и наезд на препятствие.

Во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Деу признаки алкогольного опьянения, однако проходить тест на алкоголь мужчина отказался.

В результате водитель Деу получил от патрульных два протокола: по ст.124 и ч.1 ст.130 КУоАП.