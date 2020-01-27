Ночной поджог - сгорел внедорожник

27 января 2020 г. 10:42
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Ночью в Харькове на ул. Салтыкова-Щедрина, 61 загорелся автомобиль Land Rover Freelander. Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, информация об этом поступила 27 января в 1:31.

Машина 2004 года выпуска была припаркована на дороге недалеко от частного сектора. На момент их прибытия спасателей автомобиль был полностью охвачен пламенем на площади около 4 кв.м. В 1:44 пожар был локализован, а в 2:08 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.

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