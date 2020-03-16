Ночной поджог: в центре горели два внедорожника

Сегодня, 16 марта, в 2:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел у здания на пр. Науки, 40. Там вспыхнули сразу 2 внедорожника Dodge RAM 1500.

Как сообщили в ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей в автомобилях горели моторные отсеки. Площадь пожара в одном из авто составляла около 5 кв.м., в другом - 3 кв.м. Открытое пламя грозило уничтожить обе машины.

Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и полностью ликвидировали его в 3:36.