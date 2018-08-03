Ночной пожар на Салтовке унес жизнь женщины. Есть другие пострадавшие, которые в панике выпрыгивали из окон

Вот эти люди пытаются попасть в свои квартиры. Впрочем, дома их ожидает только запах гари и сплошные лужи. А правоохранители не спешат их впускать, так как проверяют обстоятельства вчерашнего пожара.

Загорелось ночью, рассказывает Леся. Маленький Даниил уже мирно спал в своей кроватке, как вдруг с улицы начали доноситься крики

Леся

Женщина тут вышла, орала «Спасите, спасите, помогите, караул!» Валил дым ужасный, люди с той стороны с окон прыгали, люди бедные…да, во, и вынесли один труп

А вот Людмила живет на пятом этаже. Пожар заметил ее муж, который, услышав крики, выглянул в окно. Поэтому они одни из первых выбежали на улицу. Повезло, говорит женщина

Людмила

У многих людей позагорались двери, и многие, кто спрыгивал… ногу сломала женщина одна, вторая девочка по простыне спустилась. Вещи кидала на пол, чтобы хотя бы прыгать было на мягкое, ну и ребята помогли.

На место пожара сразу выехали 4 отделения ГСЧС на автоцистернах. Уже по прибытию пожарные установили, что горит электрощиток в общем коридоре на 2-м этаже дома. Огонь начал распространяться на мебель и домашние вещи, которые хранились в коридоре, рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Производилась эвакуация как через общие лестничные клетки, так и по автолестнице. Также по автолестнице спасались и три беременные женщины. В том числе, и взрослых спасали. В общем, около 20-ти человек было эвакуировано и спасено

Площадь пожара составила около 35 кв.м. Еще до прибытия спасателей две женщины, находясь в панике, пытались спастись самостоятельно и выпрыгнули со 2-го этажа. С травмами ног и ушибом грудных клеток они были госпитализированы в больницу.

А на втором этаже пожарные обнаружили тело 76-летней женщины, она задохнулась угарным газом.

Причина пожара - короткое замыкание электросети в щитке