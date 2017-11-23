Пожар на улице Родниковой. Сгорело два легковых автомобиля.

Денис живет в этом доме. Мужчина очень обеспокоен ночным пожаром, который уничтожил два автомобиля в его дворе. Теперь придется думать где оставлять на ночь свою машину, ведь никто не застрахован от повторения этой беды, говорит он.

Денис

Обычно такого не происходило. Чтоб кого-то ограбили или тем-более машины палили… Тут я года 3 уже живу и первій раз такое.

Местные жители уверяют, камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестных, которые даже не скрывали своих лиц. эта наглость, уверяют, особенно возмущает.

Владимир

Два парня, камеры видеонаблюдения же стоят. Без масок видно было их. Лица были видны. Подпалили машину, вторая загорелась был ветер. Вот и все, вызвали пожарных, полицию. До тла все сгорело.

Олег

Надо всем жильцам скинуться и организовать охраны машин вот и все раз таких дураков плодит земля

О пожаре спасателям сообщили в половине чертвертого утра. Его площадь составила 7 кв.м. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены моторные отсеки и частично салоны автомобилей KИА Sportage и Honda CRV.Кроме того существовала серьезная угроза того, что пламя перекинется на припаркованный рядом внедорожник, говорит Игорь Лупандин, помощник начальника голавного управления ГСЧС в Харьковской области

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Там работала оперативно-следстенная группа. Возглавляли ее правоохранительные органы. Рассматривалась одна из причин, конечно были рассмотрены причины и технические. Но с учетом осмотра места происшествия, именно с привлечение специалистов было установленно, что предварительная причина – это занос открытого источника огня неизвестным лицом

Также, добавляет Игорь Лупандин, чаще всего автомобили поджигают ночью. В промежуток между первым и четвертым часом. Наиболее эффективный способ сохранить автомобиль, по его словам, - это оставлять машину на охраняемой стоянке или в гараже.