 

Ночной пожар в Основянском районе: подробности

30 августа 2019 г. 12:32
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30 мая в 2:15 поступило сообщение о пожаре на территории частного дома по ул. Колесниченковской, 4 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным ведомства, пржар в своем гараже заметил хозяин дома, 1981 года рождения. Его автомобиль стоял во дворе.

Мужчина сразу бросился тушить огонь, но в результате получил ожоги туловища, ног, рук и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

На момент прибытия спасателей гараж был полностью охвачен огнем на площади 70 кв.метров. Огонь также угрожал жилому дому, который находился рядом. Кроме этого, в гараже хранились кислородные и газовые баллоны, существовала угроза взрыва.

Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации пожара. Благодаря этому жилье не пострадало, а взрыва не произошло.

В 2:40 пожар был локализован, а в 04:05 - полностью ликвидирован. На месте происшествия работали 15 пожарных и 3 единицы техники ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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