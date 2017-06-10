Ночью боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровку. Есть раненые

10 июня 2017 г. 20:14
Источник: УНИАН
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В результате обстрела Марьинки в жилом доме по улице Октябрьской ранения получили два человека.

В пятницу вечером, 9 июня, а также ночью 10 июня, боевики из минометов и артиллерии осуществили обстрелы жилых кварталов Марьинки и Красногоровку. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"9 июня, около полуночи, во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь противника попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела в жилом доме по улице Октябрьской ранены мужчина и женщина, которых доставили в Кураховскую больницу. Ими сейчас занимаются медицинские специалисты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенном пункте, работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

"Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.
 

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